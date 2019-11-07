أزمة تمنع نجم النصر السعودي من السفر بمطار الرياض.. تفاصيل

نقلت تقارير صحفية سعودية أنباءً عن أن النجم المغربي بصفوف النصر السعودي، عبد الرازق حمد الله قد تم منعه من السفر بعد أزمة نشبت بينه وبين موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.



صحيفة الرياضية السعودية ذكرت وفقًا لمصادرها أن اللاعب دخل في مناقشة قوية مع الموظفة التي تحمل رتبة "رقيب" وذلك بعد أن قامت الأخيرة بإجبار زوجة اللاعب على المرور عبر الجهاز الإشعاعي وهي حامل.



الرياضية أضافت أن حمد الله اشتبك لفظيًا مع الموظفة والتي حررت محضر ضد اللاعب ليتم تحويل الأمر إلى النيابة.



وذكرت الموظفة أن حمد الله تعدى عليها بألفاظ نابية كما أنه حاول الدخول إلى المنطقة الخاصة بتفتيش النساء وهو ما نفاه اللاعب جملة خلال التحقيق.



واختتمت الرياضية أن حمد الله غادر شرطة المطار عائدًا إلى منزله بعد أن تم منعه من السفر.