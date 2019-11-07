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فن

ربنا يصبركم على الفراق .. هند صبرى تنعي والد أكرم حسني

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:26 م
هند صبرى
هند صبرى
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محمد بدران
نعت الفنانة هند صبرى والد الفنان اكرم حسنى، الذى وافته المنية مساء اليوم الخميس.

وكتبت هند صبرى على حسابها بموقع "تويتر" ‏‏‏‎‎البقاء لله يا أكرم .. ربنا يتغمده برحمته الواسعة و يصبركم على الفراق"

وكان اكرم حسنى قد أعلن خبر وفاة والده على "تويتر" قائلًا " ‏أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون..صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة"

يذكر أن أكرم حسنى كان تعاقد مع المخرج شريف عرفة على تقديم فيلم سينمائى بعنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة".

كشف أكرم حسنى أن المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على تحديد مصيره فى وقت لاحق.
ربنا يصبركم على الفراق .. هند صبرى تنعي والد أكرم حسني
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