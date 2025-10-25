قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويلم: إدارة الموارد المائية أصبحت نموذجاً في دعم الاقتصاد الوطني
50 نسخة حول العالم.. قدرات قوية لأسطورة لامبورجيني ميورا | صور
تحطم جزئى بمقدمة الباخرة.. ولجنة لمعاينة كوبري كلابشة فى اسوان
تحطم مقدمة باخرة لاصطدامها بمحور كوبري كلابشة في اسوان
إسلام صادق ينتقد استمرار فيريرا في الزمالك : قدرات فنيه ضعيفة
دميترييف : لقاء بوتين وترامب سيُعقد في وقت لاحق
قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي السورية عبر قرى ريف القنيطرة
الغندور يفتح النار على مدرب الزمالك: بيعاند الجمهور ولا يليق بالنادي
شاهد .. اصطدام باخرة بكوبرى فى أسوان دون إصابات أو خسائر بالارواح
ضياء السيد: دفاع الأهلي فيه كوارث.. وحظوظ السوبر متساوية
4 أذكار تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال.. داوم عليها
أخبار العالم

وزير دفاع الاحتلال : أكثر من 60% من أنفاق حماس لم تُدمر

أنفاق حماس
أنفاق حماس
محمود نوفل


أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس أن تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة ويجب التحضير لتنفيذها وذلك بحسب القناة 12 الإسرائيلية.


وبحسب القناة ذاتها ؛ فقد زعم وزير الدفاع أن أكثر من 60% من أنفاق حماس لم تُدمر.

وشدد  وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقاءه مع نائب الرئيس الأمريكي على أنه يجب استعادة كل جثامين الرهائن وتدمير كل الأنفاق ومصادرة أسلحة حماس وضمان ألا يكون لها دور في غزة.

وبيّن وزير الدفاع لنائب الرئيس الأمريكي أن جيش الاحتلال مستمر في تدمير الأنفاق حتى بعد وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن هذه الأنفاق المتبقية تقع على جانبي "الخط الأصفر"، بما في ذلك مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حالياً.

ولفت كاتس إلى أن مسلحين خرجوا من أحد تلك الأنفاق وقتلوا جنديين من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وهما الرقيب إيتاي يافيتس والرائد يانيف كولا، خلال عملية في منطقة رفح".

وختم كاتس  "أكثر من 60% من المشاركين يقولون إننا خلال العامين الماضيين تمكنا من تدمير أقل من 40% من الأنفاق".

