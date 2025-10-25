وزير دفاع الاحتلال : أكثر من 60% من أنفاق حماس لم تُدمر



أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس أن تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة ويجب التحضير لتنفيذها وذلك بحسب القناة 12 الإسرائيلية.



وبحسب القناة ذاتها ؛ فقد زعم وزير الدفاع أن أكثر من 60% من أنفاق حماس لم تُدمر.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقاءه مع نائب الرئيس الأمريكي على أنه يجب استعادة كل جثامين الرهائن وتدمير كل الأنفاق ومصادرة أسلحة حماس وضمان ألا يكون لها دور في غزة.

وبيّن وزير الدفاع لنائب الرئيس الأمريكي أن جيش الاحتلال مستمر في تدمير الأنفاق حتى بعد وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن هذه الأنفاق المتبقية تقع على جانبي "الخط الأصفر"، بما في ذلك مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حالياً.

ولفت كاتس إلى أن مسلحين خرجوا من أحد تلك الأنفاق وقتلوا جنديين من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وهما الرقيب إيتاي يافيتس والرائد يانيف كولا، خلال عملية في منطقة رفح".

وختم كاتس "أكثر من 60% من المشاركين يقولون إننا خلال العامين الماضيين تمكنا من تدمير أقل من 40% من الأنفاق".