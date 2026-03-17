مهرجان الرياضة للجميع في الزمالك بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك برئاسة الدكتور يحيى حسن، نائب المدير التنفيذى للأنشطة الاجتماعية بالقلعة البيضاء، وتحت رعاية مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تنظيم مهرجان الرياضة للجميع المخصص لأعضاء النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2026، حيث يهدف المهرجان إلى تعزيز النشاط البدني ونشر الروح الرياضية بين مختلف الفئات العمرية داخل القلعة البيضاء في أجواء احتفالية مميزة.

ويشهد يوم 22 مارس المهرجان الرياضي الخاص بالأطفال على ملاعب الخماسي، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثانية عصراً، ليتيح للصغار فرصة ممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة الحركية الجماعية، بينما يخصص يوم 23 من مارس للمهرجان الرياضي الخاص بالكبار على ملاعب الخماسي أيضاً، وذلك في الفترة المسائية التي تبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وتأتي هذه الفعاليات للأعضاء لضمان مشاركة كل الفئات العمرية في ممارسة الرياضة خلال أيام العيد، مع التأكيد على جاهزية الملاعب لاستقبال المشاركين وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن للأعضاء وأسرهم قضاء أوقات ممتعة تجمع بين الترفيه والنشاط البدني في رحاب النادي.