بطل الأزمة الناجي الوحيد.. ننشر نص عقوبات خناقة الأهلى والزمالك فى الجزيرة

أعلن اتحاد كرة السلة تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه بالإضافة إلى نقل مباراة أخرى له خارج ملعبه بسبب الزيادة فى الحضور الجماهيري خلال مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أمس الاول فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.



وقرر اتحاد كرة السلة إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بجانب إيقاف وائل بدر مدرب عام الزمالك لمدة مباراتين مع تغريمه 15 ألف جنيه، وإيقاف هيثم السحرتى لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.



وقرر اتحاد السلة إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلى لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه وإيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلى مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.



كما وقع اتحاد السلة غرامات مالية قدرها 2500 جنيه على كل من محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوى وحاتم حسام من الأهلى .. وعمر هشام وأدهم عصام عبدالحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وأحمد جمال وسامر عيسى و هيثم عبدالحميد من الزمالك ، كما تم تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه ووسام عماد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه .

ونجا إيهاب امين بطل ازمة المباراة من أى عقوبة فى ظل رؤية اتحاد السلة أن اللاعب لجأ إلى استخدام مهارته الخاصة ولا يستحق أى عقوبة .



وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة التى جرت بعد إطلاق نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين بسبب اللقطة التي قام بها "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين، ولولا تدخل الأمن الخاص بالصالة لخرجت بكوارث عديدة.

