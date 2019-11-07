Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بطل الأزمة الناجي الوحيد.. ننشر نص عقوبات خناقة الأهلى والزمالك فى الجزيرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:19 م
الأهلى والزمالك كرة
الأهلى والزمالك كرة السلة
Advertisements
عمرو الحلواني
أعلن اتحاد كرة السلة تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه بالإضافة إلى نقل مباراة أخرى له خارج ملعبه بسبب الزيادة فى الحضور الجماهيري خلال مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أمس الاول فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

وقرر اتحاد كرة السلة إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بجانب إيقاف وائل بدر مدرب عام الزمالك لمدة مباراتين مع تغريمه 15 ألف جنيه، وإيقاف هيثم السحرتى لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

وقرر اتحاد السلة إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلى لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه وإيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلى مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

كما وقع اتحاد السلة غرامات مالية قدرها 2500 جنيه على كل من محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوى وحاتم حسام من الأهلى .. وعمر هشام وأدهم عصام عبدالحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وأحمد جمال وسامر عيسى و هيثم عبدالحميد من الزمالك ، كما تم تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه ووسام عماد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه .
ونجا إيهاب امين بطل ازمة المباراة من أى عقوبة فى ظل رؤية اتحاد السلة أن اللاعب لجأ إلى استخدام مهارته الخاصة ولا يستحق أى عقوبة .

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة التى جرت بعد إطلاق نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين بسبب اللقطة التي قام بها "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين، ولولا تدخل الأمن الخاص بالصالة لخرجت بكوارث عديدة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شغب مباراة الأهلي والزمالك.. اتحاد السلة يقرر فتح تحقيق عاجل بسبب الأحداث

اتحاد كرة السلة ينتظر تقرير حكم مباراة الأهلي والزمالك لفرض العقوبات

الخطايا فى قبضة المسابقات| آخر تطورات أزمة الأهلي والزمالك في السلة

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

صدي البلد ينفرد بتفاصيل ملف الأهلي لشكوى الزمالك لإتحاد السلة

عقوبات صارمة من السلة على الأهلى والزمالك بعد خناقة الجزيرة

ترشيحاتنا

جنازة هيثم أحمد زكي.. صور وفيديوهات تكشف انهيار ناهد السباعي

يكشف تفاصيل علاقة الشقيقين.. أول تصريح لزوج والدة هيثم أحمد زكي

كعادتها تبحث عن التريند.. السفارة الإسرائيلية تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

خبيرة أبراج: هذه هى الأيام السعيدة لمواليد برج الجوزاء والسرطان

ملك البحرين يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة ولقاء الرئيس السيسي

حسين الشحات يتعرض لإصابة قوية ويخرج من لقاء ليبيريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور

عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور

القاهرة تستضيف اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.. الأحد