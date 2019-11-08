تعليم صناعى حلوان تعلن توقف الدراسة أسبوعا بنهاية فبراير الجاري

أعلنت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان عن إحدى مفاجآتها لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وأوضحت الكلية أن الدراسة ستتوقف لمدة أسبوع كامل فى آخر شهر نوفمبر، وذلك لبدء امتحانات الميد ترم داخل الكلية لجميع الفرق الأربعة ابتداء من يوم 23/11.



بدأت جامعة حلوان اليوم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية ،ويبلغ إجمالي المرشحين بجامعة حلوان 1100 مرشح (592 طالبا و 508 طالبات) من مختلف الكليات، و تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر في 107 لجان في ١٦ كلية والتزكية فى 5 كليات (الحقوق، التربية، الصيدلة، الاقتصاد المنزلي، الحاسبات و الذكاء الاصطناعى).



وجاءت أعداد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الآداب 58 طالبا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 83 طالبا وطالبة، كلية الخدمة الإجتماعية 59 طالبا وطالبة، كلية العلوم 68 طالبا وطالبة، كلية الفنون التطبيقية 62 طالبا وطالبة، كلية السياحة والفنادق 59 طالبا وطالبة، كلية التربية الموسيقية 35 طالبا وطالبة، كلية التربية الفنية 50 طالبا وطالبة، كلية التمريض 30 طالبا وطالبة، كلية الطب 51 طالبا وطالبة، كلية الهندسة بحلوان 59 طالبا وطالبة، كلية التربية الرياضية بنين 59 طالبا، كلية التربية الرياضية بنات 18 طالبة، كلية الفنون الجميلة 105 طلاب وطالبات، كلية الهندسة بالمطرية 86 طالبا وطالبة، كلية التعليم الصناعي 42 طالبا وطالبة، كلية الحقوق 54 طالبا وطالبة، كلية التربية 24 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 13 طالبا وطالبة، كلية الاقتصاد المنزلي 50 طالبا وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 طالبا وطالبة.



ومن المقرر أن تبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 يعقبها انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى اليوم التالى الموافق 13 نوفمبر 2019، وتختتم العملية الانتخابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.



وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، و الدكتور جمال شكرى مستشار الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والدكتور السيد العربي المستشار القانوني الدكتور رئيس الجامعة عضوا وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة عضوا.



