الرحلات على الأبواب .. شرم الشيخ تستقبل ممثلي أشهر الصحف الفرنسية

استقبلت مدينة شرم الشيخ مجموعة من ممثلي أشهر الصحف الفرنسية السياحية منها:Echo Touristique, Tour Mag, La Quotidienne, Quotidien du Tourisme، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال المدينة قريبا لرحلات طيران عارض من فرنسا إلى مطار شرم الشيخ الدولي.



واستقبل ممثلو مكتب هيئة التنشيط السياحي بجنوب سيناء ممثلي الصحف الفرنسية، وقدموا بعض الهدايا التذكارية و"التيشيرتات" السياحية عن المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن المقومات السياحية بجنوب سيناء.



وطالب إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، الصحفيين الفرنسيين ضيوف مصر بشرم الشيخ أن يكونوا بمثابة سفراء لمصر وينقلوا رسالة الأمن والأمان التي تحظى بها مدينة السلام شرم الشيخ، والتي استشعروها بأنفسهم أثناء زيارتهم، وكذلك مدى التطور التي شهدته المدينة في الآونة الأخيرة لاستقبال السائحين، وان شرم الشيخ في انتظار السائحين الفرنسيين بالترحاب وحسن الضيافة.