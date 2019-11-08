إغلاق شارع الهرم 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع مترو الخط الرابع

أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيا بالإتجاهين.



وتابعت الادارة ان مدة الاغلاق 3 أيام تبدأ 12 صباح اليوم الجمعة وتنتهى 5 صباحا يوم الأحد دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين .



وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .