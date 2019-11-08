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حوادث

إغلاق شارع الهرم 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع مترو الخط الرابع

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
شارع الهرم
شارع الهرم
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ندي حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيا بالإتجاهين.

وتابعت الادارة ان مدة الاغلاق 3 أيام تبدأ 12 صباح اليوم الجمعة وتنتهى 5 صباحا يوم الأحد دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين .

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .
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