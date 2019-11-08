AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تصوت لأول مرة في تاريخها ضد رفع الحصار عن كوبا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:27 ص
كوبا
كوبا
AdvertisementS
أ ش أ
صوتت البرازيل لأول مرة في التاريخ ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا ويدعو لرفعه.

وللمرة الـ 28 على التوالي ، تبنت الجمعية العامة قرارا غير ملزم يدين الحصار الاقتصادي، الذي فرضته واشنطن على كوبا منذ عام 1962 ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس.

وصوت إلى جانب القرار 187 عضوا في الجمعية العامة الأممية من أصل الأعضاء الـ 193، ولم تصوت ضد القرار إلا الولايات المتحدة وإسرائيل ، بالإضافة إلى البرازيل، فيما امتنعت عن التصويت كولومبيا وأوكرانيا، ولم تشارك فيه مولدوفا.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البرازيل وكوبا شهدت توترات عقب تولي اليميني جاير بولسونارو منصب الرئاسة في البرازيل أوائل هذا العام.

كما يسعى الرئيس البرازيلي الجديد إلى التقارب مع الولايات المتحدة ، علما بأن هناك تشابها كبيرا بين مواقفه ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسائل كثيرة، حتى أطلقت الصحافة البرازيلية على بولسونارو لقب "ترامب البرازيل".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بداية الطريق إلى طوكيو.. المنتخب الأولمبي في اختبار صعب أمام مالي

منى عبدالغنى تنهار فى جنازة الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

النشرة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والسريعة

دينا الشربينى تتحدث عن أفضل لحظات عاشتها مع الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا

عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نطق الشهادتين على الهواء.. التفاصيل الكاملة لدخول المطرب الكوري الشهير في الإسلام.. وهذا تعليقه

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض