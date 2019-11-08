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الواد سيد الشغال.. أحمد فلوكس يكشف علاقته مع الزعيم عادل إمام.. ويستجيب لدعوة طفل على الهواء

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:22 م
الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
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البهى عمرو
حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان، وتحدث فلوكس عن علاقته بالفنان الكبير عادل إمام، وعن أول عمل له فى المجال الفنى، واستجاب فلوكس لدعوى طفل مريض يحتاج للعلاج.

أهم ما جاء في الحوار:

أحمد فلوكس يكشف عن علاقته بالفنان عادل إمام



وقال الفنان أحمد فلوكس، إنه عمل مع الفنان عادل إمام منذ أيام " الواد سيد الشغال"، مؤكدا أنه سعيد بالعمل مع الفنان عادل إمام.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة، «دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الفنان الكبير عادل أمام، له مكانته كبيرة، مؤكدًا أنه لم يفكر يوم فى التمثيل أمام الزعيم، فهو بمثابة أب له .

وأشار إلى أن بداية التعرف على الزعيم كات من خلال المشاركة في الأفلام، وقال أحمد فلوكس أن الزعيم عادل إمام أيقونة لن تتكرر، وهو الهرم القوي.

أحمد فلوكس يستجيب لدعوة طفل على الهواء .. فيديو



واستجاب الفنان أحمد فلوكس، لدعوة طفل يدعى محمد السيد يعانى من مشكلات صحية، ويحتاج لإجراء بعض العمليات الجراحية.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مؤسسة صناع الخير تكفلت بعلاجه الطفل محمد بالمجان.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقدم ما يحتاجه الطفل، وكشف فلوكس لـ سلوي على، والدة الطفل محمد، أن العلاج سيتم من الغد.

وأوضح أحمد فلوكس أن قرار علاج محمد تم اتخاذه من أمس ومن الغد سيتم بدء العلاج.

أحمد فلوكس يقدم بعض النصائح للمواطنين.. فيديو



قال الفنان أحمد فلوكس، إنه يتعاون مع مؤسسة صناع الخير منذ 4 سنوات، موضحًا أن هناك بعض التعليقات على صوره انه يشارك فى هذه الأعمال الخيرية بعد مشاركته فى فيلم الممل.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه يشارك فى الحملات التى تقوم بها مؤسسة صناع الخير قبل المشاركة فى فيلم الممر.

وأشار إلى أنه شارك فى أنشاء منازل بالكامل، وتوفير مستلزمات البيت بالكامل.

وأوضح أحمد فلوكس أن كل مواطن عليه أن يقدم لمصر عمل مفيد بجانب عمله الأساسي.

انت بتحتفل على نفسك.. رامى رضوان لـ أحمد فلوكس.. فيديو



قال الفنان أحمد فلوكس، إن الكوميكسات الأخيرة التى أطلقت عليه جعلته فى حالة فرح شديد.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الجمهور أطلق عليه " الشهيد الحي" وذلك بعد دوره فى فيلم الممر.

وأشار أحمد فلوكس، إلى أن الجمهور كان يحفل عليه، مطالبًا الإعلامي رامي رضوان بعدم التحفيل عليه، ليرد الأخير " انت بتحفل على نفسك" ودخل الفنان والمذيع فى حالة ضحك شديد على الهواء.

وأوضح فلوكس أن أغرب موقف تعرض له بعد عرض فيلم الممر، أن هناك مواطنا قام بالتقاط صورة معه وقال " لسة حى لسة حي".
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