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أخبار العالم

النمسا تحتفل بمرور 30 عاما على سقوط حائط برلين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:23 م
النمسا تحتفل بمرور
النمسا تحتفل بمرور 30 عاما على سقوط حائط برلين
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احتفلت النمسا، اليوم الجمعة، بمرور 30 عاما على سقوط حائط برلين في حفل خاص بمقر المستشارية النمساوية بالعاصمة فيينا.

شارك في الاحتفال المستشارة النمساوية بيرجيته بيرلاين ووزير الخارجية الكسندر شالينبرج وسفراء دول ألمانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبلغاريا ورومانيا.

ومن جهة أخرى، شاركت المستشارة النمساوية اليوم في الاحتفال بمرور 160 عامًا على تأسيس أقدم نادي للصحافة فى فيينا "كونكورديا".

وقالت بيرلاين -في تصريح صحفي- إن حرية التعبير والصحافة ركائز لا غنى عنها لديمقراطيتنا وهي محمية دستوريًا .
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