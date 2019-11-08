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مرأة

على طريقة مي نور الشريف| لوبا الحلو تتلقى عزاء والدها بالأبيض | شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:15 م
لوبا الحلو تتلقى
لوبا الحلو تتلقى عزاء والدها بالأبيض
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آلاء حسن
دائما ما تواجه المرأة المصرية المحن والمصائب بقوة وصبر شديدين، وهذا يدل على مدى صلابتها وأصالتها وتفردها عن الاخريات من بنات جنسها.

مشهد القوة جسده 3 من أبناء وأشقاء مشاهير الوسط الفني والترفيه في مصر اخرهم لوبا الحلو ابنة مدرب السيرك القدير محمد الحلو الذي توفي أمس الاول بعد صراع مع المرض.

لوبا الحلو، ابنة الراحل الفنان محمد الحلو وقفت مساء اليوم مرتدية الأبيض لتتلقى واجب العزاء في والدها.

واختارت هذا اللون النقي ليعبر عن قوتها وتحملها، ويدل الأبيض على الصفاء والنقاء.

وسبقتها ابنة الراحل الفنان الكبير نور الشريف في عزاء والدها حيث اشعلت صورها مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس بيضاء، وتتلقى العزاء بنفسها في سرادق الرجال من عشرات الوافدين للمشاركة في العزاء.

يذكر أن الفنان الكبير نور الشريف قد توفي عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض استمر لفترة طويلة.

ومنذ وقت ليس بالبعيد، تلقت النجمة لقاء سويدان عزاء شقيقها بصمود شديد، حيث اختارت أن ترتدي هي ووالدتها الملابس البيضاء كناية عن استشهاد شقيقها الذي أصيب برصاص عشوائي من قبل عناصر من جماعة الإخوان الارهابية خلال مسيرة لهم تعود لسنوات مضت بكوبري 15 مايو.
لوبا الحلو تتلقى عزاء والدها بالأبيض لوبا الحلو تتلقى عزاء والدها بالأبيض
ابنة نور الشريف في عزاء والدها ابنة نور الشريف في عزاء والدها
ابنة نور الشريف في عزاء والدها ابنة نور الشريف في عزاء والدها
لقاء سويدان في عزاء اخوها الشهيد لقاء سويدان في عزاء اخوها الشهيد
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