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رياضة

بهاتريك رومارينهو.. الاتحاد يعبر الرياض بكأس الملك السعودى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حجز فريق الكرة بنادي الاتحاد السعودي مقعدًا في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب اكتساح الرياض بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، في دور الـ64 من البطولة.

ولعب البرازيلي رومارينهو دور البطولة في المباراة، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 20 و49، كما تسبب في الهدف الثالث الذي سجله مدافع الرياض، طلال العنزي، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 65.

وسجل إيميليانو فيشيو هدف الاتحاد الرابع في الدقيقة 72، بصناعة من أليكساندر بريجوفيتش الذي أصابه سوء توفيق كبير في إهدار العديد من الفرص المحققة خلال اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي جوناس دي سوزا، للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة، أجبرت المدير الفني الجديد تين كات، على إجراء تبديل اضطراري بمشاركة خالد السميري بدلًا منه في الدقيقة 38.
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