الموسيقار يحيى الموجي يكشف سبب ضربه لـ عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

قال الموسيقار يحيي الموجي، إن الفنان عمرو دياب زميل الطفولة والمعهد وقبل الشهرة، والصداقة مستمرة حتى الآن.



وأضاف "الموجي" في حواره ببرنامج "المساء مع قصواء"، عبر فضائية TeN، مساء الجمعة، أن الفنان عمرو دياب يعشق الراحلة أم كلثوم وهذا سر نجاحه حتى الآن.



وتحدث الموسيقار يحيي الموجي، عن أحد مواقفه مع الهضبة، قائلا: "كنا على المسرح في أحد الأماكن في إحدى الحفلات، وفجأة لقيت حشرة كبيرة طايرة وقفت على ضهر عمرو، وفجأة لقيت الحشرة بتطلع لفوق على جسمه، فروحت ضربته على ضهره عشان اقتلها".



وتابع: "قلت في نفسي لو الحشرة لزقت في جسمه هيرمي المايك ويجري، فاخترت اضربه على ظهره، بص لي وقالي فيه ايه، وكمل غناء".