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رياضة

إيفانز منساه رجل مباراة غانا والكاميرون

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حصل الغاني ايفانز منساه على جائزة رجل المباراة فى اللقاء الذي جمع منتخب بلاده أمام نظيره الكاميروني مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة فى افتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتعادل المنتخبان، بهدف لكل منهما، تقدم للكاميرون فرانك ايفينا، وتعادل محمد حبيب لغانا.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه غانا والكاميرون بنقطة لكل منهما، فيما يقبع منتخب مالى في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويلتقي المنتخب الغاني مع مصر، فيما يلعب الكاميرون مع مالى، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
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