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منوعات

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:04 ص
خصمن من الـ11 مليار
خصمن من الـ11 مليار
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عزة عاطف
داخل أحد المطاعم رجح أنه تابع لرئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة قام شاب لبناني وأصدقاؤه بطلب وجبات تخطت قيمتها 180 ألف ليرة، ورفض دفع الحساب مثيرًا الجدل بعد نشره للفيديو على فيسبوك.

عندما جاءته ورقة الحساب للدفع «بلال علاو» شاب لبناني بكتابة جملة ساخرة على الورقة "يا سنيورة يا منشار خصمن من الـ11 مليار"، إشارة منه لإهدار السنيورة للمال العام، وانتشر مقطع الفيديو الذي صوره علاو على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الضجة.

فقد مثُل رئيس الوزراء اللبناني السابق أمام النائب العام المالي لإهدار 11 مليار دولار من خزينة الدولة في عهده دون أي وثائق تثبت أين صرفت تلك الأموال، وبسؤاله قال أنها صرفت على احتياجات الدولة.

لم يوضح السنيورة حتى الآن ما هي تلك الاحتياجات التي تكلفت 11 مليار دولار في الوقت الذي يعاني فيه اللبناني من الجوع والبطالة، وقد أثارت تعليقاته استفزاز الشعب اللبناني فتجمهروا أمام منزله للهتاف رافعين شعارات الوطن.

ومن وجهة نظر علاو فإن ما فعله بالمطعم "انتقامًا في محله"، رغم أنه من غير المؤكد إذا كان مملوك للسنيورة بالفعل أم لا، وقد انتهى الفيديو بمشادة بين موظفي المطعم والشاب، وزعم علاو فيما بعد خلال منشور على صفحته مرفق به صور جروح في جسده بأنه من بعد نشر الفيديو تعرض لمطاردات من قوات الأمن ومحاولة لاختطافه.

جاء في المنشور "للمرة التانية خلال يومين من بعد عرضي للفيديو يلي اكلنا فيه عند كبابجي محاولة من جهاز أمني باختطافي وليس اعتقال لأنو مبارح حاولو يستدرجوني لبرات رياض الصلح وياخدوني بطريقة ما بتليق لا فيهن ولا بالمؤسسة العسكرية
طيب من مبارح قلت قدام الكل اذا بدن ياني يبعتولي بلاغ وانا بروح مع العلم الفاتورة اندفعت وسقطو الدعوة الجماعة شو بدن مني بعد؟ شو هالأسلوب البشع يلي عم يستعملو معي وانا متأكد مع غيري كتير كمان عم يتعاملو بهالطريقة".
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اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

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