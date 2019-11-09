تفاصيل إصابة 27 شخصا بحالات اختناق في الخانكة.. أهالي المصابين: استنشاق أدخنة أبو زعبل للأسمدة سبب الحادث.. مصدر بالمصنع يؤكد إغلاقه الجمعة.. ومحافظ القليوبية يأمر بالتحقيق في الواقعة

بعد إصابة 27 شخصا بحالات اختناق بالخانكة:

لجنة من الصحة والبيئة تعاين قرية سمك بأبوزعبل

خروج جميع المصابين في حادث الاختناق من المستشفى

الحادثة ليست الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات واختناقات بسبب الأدخنة

شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية عددا من حوادث الاختناق للمواطنين على مدار السنوات الماضية بسبب مصانع الكيماويات والسماد والشبة والمدفن الصحى، حيث أطلق البعض على المنطقة جهنم القليوبية جراء ما تعانيه من تلوث يهدد حياة المواطنين.فى سياق متصل، استقبل مستشفى الخانكة العام في مقره المؤقت بقرية أبوزعبل، 27 حالة من المواطنين من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة أبوزعبل مصابين بحالات إغماء واختناق إثر استنشاق الأدخنة المتسربة من المصنع.وقال الدكتور سيد سليمان، مدير المستشفى، إنه تم استقبال 27 حالة ادعاء اختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع، منهم 24 حالة تم إجراء الإسعافات اللازمة لها وحالتهم مستقرة، وحالتان متوسطتان وتم خروجهم جميعا بعد تلقى العلاج اللازم باستثناء حالة حرجة بسبب كبر سن الحالة.فيما أكد الأهالي المرافقون للحالات أن السبب هو مصنع الأسمدة الذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أحد أمر تلويث البيئة، خاصة أن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونون غير متواجدين في هذا الوقت.فيما أكد مصدر مسئول بالمصنع أن ما حدث ادعاء من المواطنين، وأن المصنع مغلق أمس، الجمعة، وليس هناك أي فترات عمل في هذا الوقت.من جانبه، أمر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات واختناقات بسبب أدخنة مصنع السماد المتواجد منذ عشرات السنوات بالمنطقة ويشتكي الأهالي منه بصفة مستمرة.ففي 3 نوفمبر 2014م، أُصيب 90 مواطنًا بمنطقة عزبة مراد بأبو زعبل بحالات اختناق وإغماء نتيجة التلوث الناتج من مصنع الأسمدة بأبو زعبل، وأكد رئيس مدينة الخانكة انذاك أنه تم تكليف الأمن الصناعي والبيئة، بإجراء معاينة للمصنع، لبيان ما إذا كان مستوفيا للاشتراطات الصحية والبيئية من عدمه، وتحرير مذكرة محافظ القليوبية لتغريم المصنع مبلغ 200 ألف جنيه.وأكد أهالي عزبة مراد أن انبعاثات المصنع تضر بصحة الأطفال وكبار السن نظرا لسميتها الشديدة، مشيرا إلى مخاطبتهم مسئولي البيئة بالقليوبية أكثر من مرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على صحة أسرهم ولكن دون جدوى.وفى الثالث من نوفمبر 2014م، أصيب 85 عاملا من عمال مصنع أبوزعبل للأسمدة بمدينة الخانكة بالقليوبية بحالات اختناق نتيجة تسرب الغاز داخل المصنع، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف وعلاج المصابين في موقع الحادث.وفى 8 يناير 2018م اشتكى أهالى قرية أبو زعبل البلد التابعة لمركز الخانكة من انتشار رائحة غاز نفاذة بكل أنحاء القرية بسبب تسرب غاز من مصنع للسماد، وبعد الاتصال بالفنيين والمهندسين بالمصنع أفادوا بأنه عند تشغيل وحقن الوحدة رقم ٧ بمادة الكبريت الخام الذى يصنع منه ماء النار عالي التركيز، تم الحقن بنسبة زيادة دون قصد.