النصر يبدأ مشوار كأس خادم الحرمين أمام عفيف اليوم

يحل فريق النصر، ضيفًا على نظيره عفيف اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف وخمسة دقائق بتوقيت مصر، على ملعب "المجمعة"، ضمن مواجهات دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع بين النصر ونظيره عفيف على مستوى بطولات كرة القدم السعودية.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي، أنهى تحضيرات الفريق للمواجهة، ومن المنتظر أن يريح لاعبيه الأساسيين الذين ظهروا في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويدفع بتشكيلة يغلب عليها الشباب والعناصر البديلة.