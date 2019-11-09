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رياضة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. أول حالة طرد في البطولة وضربة جزاء لـ نيجيريا أمام كوت ديفوار

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:42 م
نيجيريا و كوت ديفوار
نيجيريا و كوت ديفوار
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عمرو ابوبكر
شهدت مباراة نيجيريا وكوت ديفوا المقامة بينهما حاليا على ملعب السلام في افتتاح فعاليات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما أول حالة طرد.

وتحتضم مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وطرد أوليسا نداه لاعب منتخب نيجيريا في الدقيقة 71 من عمر اللقاء عقب تورطه في ركلة جزاء لصالح الأفيال.
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