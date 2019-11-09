أحمد موسى: منصب رئيس الجمهورية الأصعب في مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أصعب منصب في مصر هو منصب رئيس الجمهورية .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" رئيس الجمهورية في مصر يتحمل فوق كتافه كافة المشاكل التي يمر بها المصريون حتى الصغير منها.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عجبتني جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة مصر الجديدة ومتابعة المشروعات التنموية وتطوير شبكة الطرق لتلافي الزحام الشديد في قلب العاصمة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي يتابع بنفسه كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر في مختلف القطاعات".