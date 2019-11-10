مصرع 3 أشخاص بسبب الحرائق في أستراليا

ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 30 بحروق من بينهم رجال إطفاء، بالإضافة إلى 7 في عداد المفقودين، بسبب الحرائق المندلعة على الساحل الشرقي لأستراليا.



وأشارت الوكالة إلى أن الحرائق أثرت على ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر كثافة سكانية في البلاد، حيث يشارك أكثر من 1500 رجل إطفاء بعمليات إخماد النيران.



ونقلت الوكالة عن رئيس إدارة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، شين فيتزسيمونز قوله: "نتوقع زيادة عدد (الأشخاص المفقودين). هناك مخاوف جدية من وقوع المزيد من الضحايا".



واندلعت الحرائق في نيو ساوث ويلز، منذ يوم أمس واحترق ما لا يقل عن 150 منزلا، وتم إجلاء عدة مئات من الأشخاص من الساحل بالقرب من الحدود مع ولاية كوينزلاند إلى مدينة فورستر في نيو ساوث ويلز. كما تعرضت كوينزلاند للنيران، وتم إجلاء 6000 شخص، بالإضافة إلى إحتراق منزل واحد.



وتقول السلطات المحلية إن الجفاف في المنطقة أصبح السبب الرئيسي للحرائق الهائلة.