سقوط الباراشوتات في خورفكان وإيران تضغط لإنهاء تظاهرات العراق..أبرز أخبار صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على احتفاء الشيخ محمد بن راشد بـ13.5 مليون بطل معرفة عربي.





*محمد بن راشد يحتفي بـ13.5 مليون بطل معرفة عربي





وبحسب "البيان"، عبّر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سعادته بالاحتفاء بـ13.5 مليون بطل معرفة جديد شاركوا في تحدي القراءة، وهي المبادرة المعرفية الأضخم عربيًا التي أطلقها سموه لصناعة جيل من أبطال المعرفة. وأكد بالقول: «نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب». وقال على «تويتر»: «نحتفي بأكثر من 13 مليون طالب عربي في تحدي القراءة.. أكبر مشروع معرفي عربي.. نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب.. شباب عربي يبدأ حياته ومستقبله بكلمة اقرأ».





*247 ألف مستثمر هندي يملكون 64.4 ألف رخصة أعمال فاعلة في دبي





وبحسب صحيفة "البيان"، أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، مؤخرًا، أن 246.74 ألف رجل أعمال هندي، يمتلكون 64.36 ألف رخصة أعمال فاعلة في إمارة دبي، حيث ساهمت الشركات الهندية الفاعلة في إضافة 854.24 ألف وظيفة إلى سوق العمل.





وذكر التقرير أن الأنشطة التجارية تستحوذ على النسبة الأكبر من رخص أصحاب المنشآت من الهند، بواقع 49,9 ألف رخصة (77.5 %)، ووصل عددهم في هذا النشاط إلى 212,5 ألفًا، تليها الأنشطة المهنية بواقع 13,037 رخصة (30,153 فردًا)، بالإضافة إلى 1,404 رخص صناعية (4,042 فردًا)، و19 رخصة سياحية (42 فردًا).





وأشارت الأرقام إلى أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضلة ورجال الأعمال الهنود، لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، فضلًا عمّا توفره من ميزات كثيرة، وفرص تجارية لا حصر لها، كما تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي، من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار، والمناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة، وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة.





*7 قتلى و100 جريح خلال فض الاحتجاجات في بغداد





وبحسب "الخليج"، واصل المتظاهرون العراقيون في محافظات بغداد والمثنى وكربلاء، وبابل والنجف والبصرة وذي قار، وميسان وواسط والديوانية، أمس السبت، المطالبة بمحاربة الفساد الإداري والمالي ورفض التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي. وقد زادوا إصرارًا على البقاء في ساحات التظاهرات، من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم المشروعة.





وحافظ المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، على سلمية حراكهم، إلا أن وحدات مكافحة الشغب وقوات أمنية بادرت بالهجوم على المتظاهرين في الساحات والجسور بهدف إخراج المعتصمين منها. وقال مصدر أمني في بغداد، إن «قوات مكافحة الشغب أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في شارع الرشيد وسط بغداد». وأضاف أن «تلك القوات تحاول إبعاد المتظاهرين» ومنعهم من الوصول إلى جسر الشهداء.





وسقط 7 قتلى وأكثر من مئة جريح خلال فض الاحتجاجات في بغداد، السبت. وذكرت مصادر عراقية أن اشتباكات اندلعت، هي الأعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، خاصة بالقرب من جسر السنك، كما أفيد بسماع إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الموجودين بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، مما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. وتصاعد الدخان الأسود الكثيف في سماء المنطقة خلال فض التظاهرات عند جسري السنك والأحرار.





وأفادت المصادر، بصدور قرار أمني بفتح كافة الجسور في بغداد باستثناء جسر الجمهورية، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.





*إيران تضغط بحلفائها لإنهاء غضب العراق





وبحسب "الخليج"، بضغط من إيران، تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأحزاب العراقية، يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن لزم الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات، بيد أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي طالب باستقالة خلفه عادل عبد المهدي، وهو طلب أيّده الزعيم الشاب مقتدى الصدر، وثنته كتلة النهج البرلمانية.





وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم، محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة. وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.





فقد واصلت أغلبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لفرانس برس، كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات. وأشار أحد هذه المصادر إلى أن «الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم أغلبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعبد المهدي، والتمسك بالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية». وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضًا على «دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة».





ولفتت مصادر سياسية لفرانس برس، أيضًا، إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بمن فيهم سائرون والحكمة»، جاء بعد «لقاء الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني؛ بمقتدى الصدر، ومحمد رضا السيسياتي (نجل المرجع علي السيستاني)، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه».





وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر» بزعامة العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.





لكن زعيم التيار الصدري، الصدر، كتب أمس السبت، تغريدة جديدة بشأن الأوضاع في العراق، وصف فيها عبد المهدي ب«الفاسد»، وطالبه بالرحيل.





*إصابة 6 آسيويين في سقوط «باراشوتات» بخورفكان





وبحسب "الإمارات اليوم"، أصيب ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية، بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، إثر تعرضهم لحادث سقوط ثلاثة «باراشوتات» مائية في مدينة خورفكان، نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المدينة، وهبوب الرياح ما أدى إلى انفصال الحبل الذي كان يربطها بالمركب الذي يتحكم بحركتها، وسقوط المتنزهين.





إلى ذلك كشفت بلدية خورفكان عن تركيب 10 منصات إنقاذ في المنطقة من بداية الكورنيش، حتى نهايته، وفق مسافات مدروسة لإنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون للغرق في البحر.





*استطلاع يظهر تقدم "المحافظين" على "العمال" في بريطانيا





وبحسب "الاتحاد"، أظهر استطلاع نشرته صحيفة الاندبندنت اليوم الأحد، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون تقدم على حزب العمال المعارض خلال الشهر الماضي.





وقال الاستطلاع إن تأييد المحافظين بلغ 37 في المئة مقارنة مع 31 في المئة قبل شهر في حين زاد تأييد حزب العمال المعارض إلى 29 في المئة مقارنة مع 26 في المئة.



