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ثقافة

ضريح الفتاة المجمدة.. أحدث روايات مصطفى مجدى بمعرض القاهرة للكتاب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
الكاتب مصطفى مجدى
الكاتب مصطفى مجدى
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أمل مجدى
اعلنت دار حروف للنشر والتوزيع عن تعاقدها مع الكاتب الروائي مصطفى مجدى ، على صدور روايته الجديدة بعنوان "ضريح الفتاة المجمدة" وذلك بمعرض القاهرة للكتاب 2020.

واوضح مجدى ان احداث الرواية تتنوع بين الرعب التاريخي والفانتازيا، وان الرواية تحتوى على الكثير من الحقائق والمعلومات المثيرة الغير مسبوقة بخصوص لعنات التاريخ.

كما اشار ان هذا هو التعاون الاول بينه وبين دار حروف، وانها دار جديدة على السوق الادبي، ولكنها تسعى للانطلاق بقوة من خلال ضمها للعديد من الاسماء القوية فى عالم الادب.
يذكر انه تم صدور عدة روايات للكاتب من قبل وهم "رواية سلسلة الموت، ورواية هتروح جهنم، ورواية فى حضرة اباجيل".
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