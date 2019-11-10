إحالة جميع العاملين بإحدى الوحدات الصحية بالبحيرة للتحقيق

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة جميع العاملين بالوحدة الصحية بعزبة نمره خمسة التابعة لقرية المعدية بمركز ومدينة ادكو للتحقيق مع خصم الحافز الشهرى لوجود الوحدة مغلقة في الساعة التاسعة ونصف صباحًا يوم الخميس الماضي، مما تسبب فى تعطل توفير الخدمة على المترددين على الوحدة.



وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أى تقصير تجاه الحقوق والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد اللواء وحيد الحضرى رئيس مدينة ادكو استمرار عمل لجان الرقابة والمتابعة لتحقيق الانضباط الإدارى فى كافة المصالح بالمدينة والقرى التابعة لها.