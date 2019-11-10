الدوري الإنجليزي .. لويس دانك يسجل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد

أحرز لويس دانك لاعب نادي برايتون الهدف الأول في مرمى شباك منافسه مانشستر يونايتد في الدقيقة" 64" ليقلص النتيجة في المباراة المقامة بين الفريقين في الوقت الحالي.



ويسعى لاعبو نادي برايتون إلى فرض الضغط والهجمات المتكررة على شباك مانشستر يونايتد من أجل إحراز هدف التعادل قبل انتهاء المباراة .



وتقدم نادي مانشستر يونايتد، على منافسه برايتون بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي .



فرض لاعبو مانشستر يونايتد ، السيطرة على لاعبي برايتون لحظة انتقال صافرة المباراة حيث استطاعوا إحراز الهدف الأول في الدقيقة "17" عن طريق اللاعب أندرياس بيريرا ، ولم تمر سوي دقائق قليلة ليتمكن سكوت ماكتوميني في الدقيقة "19"، من أحراز الهدف الثاني في مرمى شباك برايتون في بداية المباراة .



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون كالتالى: دى خيا في حراسة المرمى، وان بيسكا- ليندلوف ،ماجواير ، ويليامز ، مكتوم يناي ، فريد ، جيمس ، بيريرا ، راشفورد ،مارسيال.



فى حين تشكيل برايتون ضد مانشستر يونايتد كالتالي، رايان فى حراسة المرمى، مونتويا ،دينك ، دوفي، بيرن ، تروسارد ، ستيفنز - بروبر ، ألزاتي ، كونولي ، موباي.