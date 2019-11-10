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رياضة

الدوري الإيطالي.. إسماعيل بن ناصر يقود ميلان أمام يوفنتوس

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:38 م
نادي ميلان
نادي ميلان
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إسماعيل محمود
أعلن ستيفانو بولي ، المدير الفني لنادي ميلان ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي يوفينتوس ، في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

وجاء التشكيل كالآتي

في حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع: كونتي - دوارتي - رومانيولي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - باكيتا - سوسو - هاكان

خط الهجوم : بياتيك

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو ، معقل فريق السيدة العجوز، ويحتل يوفينتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة ، بينما يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
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