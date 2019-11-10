الدوري الإيطالي.. إسماعيل بن ناصر يقود ميلان أمام يوفنتوس

أعلن ستيفانو بولي ، المدير الفني لنادي ميلان ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي يوفينتوس ، في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.
وجاء التشكيل كالآتي
في حراسة المرمى : دوناروما
خط الدفاع: كونتي - دوارتي - رومانيولي - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - باكيتا - سوسو - هاكان
خط الهجوم : بياتيك
وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو ، معقل فريق السيدة العجوز، ويحتل يوفينتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة ، بينما يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
وجاء التشكيل كالآتي
في حراسة المرمى : دوناروما
خط الدفاع: كونتي - دوارتي - رومانيولي - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - باكيتا - سوسو - هاكان
خط الهجوم : بياتيك
وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو ، معقل فريق السيدة العجوز، ويحتل يوفينتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة ، بينما يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.