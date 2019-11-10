رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: ظاهرة مرور كوكب عطارد فريدة من نوعها وتستمر لمدة 5 ساعات

قال د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة مرور كوكب عطارد أمام الشمس غدا؛ ليست نادرة الحدوث بل هي فريدة وتحدث كل 13 سنة، لافتًا إلى أن تكرار هذه الظاهرة ستحدث في نوفمبر 2032 بنفس هذه الظروف التي تشهدها البلاد غدًا.





وأضاف جاد القاضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" إن كوكب عطارد في الدوران الخاص سيمر أمام الشمس لمدة 5 ساعات و يظهر على هيئة نقطة سوداء.





وأشار إلى أن لكل كوكب مساره الخاص منذ خلقه ولكل كوكب طول الزمن الخاص به بناءً على موقعه في المجموعة الشمسية والمدار الذي يسير حول الشمس، موضحًا أن هذا مسار كوكب عطار الطبيعي ولكنها فريدة من نوعها تحدث كل 13 سنة ولكن الكواكب يمر في مساره الطبيعي ولا يوجد أي مشاكل.



