AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إصابة رامى جمال.. هل مرض البهاق معدي ؟

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
رامى جمال
رامى جمال
Advertisements
هاجر هانئ
أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، عن إصابته بمرض البهاق، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني واقدرني علي الصبر، من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري إلى الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع: "وفعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم حديثه قائلًا: "یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انه شكلوا غريب .. الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان". 

وردا على تساؤلات الجمهور بأن البهاق معدي او غير معدى صدى البلد، التقى بالدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، ليؤكد أن البهاق مرض غير ضار بالصحة أو معدى وهو من الأعراض الخاصة بالجهاز المناعي فهو يصيب الخلايا الصبغية في الجسم تسمى الميلانين  فينتج عنه ظهور بقع بيضاء اللون خالية من صبغة الميلانين الموجودة في الجلد.
بعد إصابة رامى جمال.. هل مرض البهاق معدي ؟
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقبلوني بيه ولا اسيب الفن .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره؟

الناس بتخاف تسلم عليا .. رامي جمال يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره بعد إصابته بالبهاق

اوعى تستسلم إحنا في ضهرك.. جمهور رامي جمال يشعل السوشيال ميديا بعد إصابته بـ البهاق

اعتبرني من أهلك واوعى تفكر تتهزم.. زينة تدعم رامي جمال بعد إصابته بـ البهاق

المرض ابتلاء من عند ربنا وانت قده.. شذى بعد إصابة رامى جمال بـ البهاق

بينهم أليسا وأحمد حلمي.. نجوم أعلنوا إصاباتهم بالأمراض المختلفة

ترشيحاتنا

هطول أمطار غزيرة على مدينة حائل السعودية.. صور

أكثر دعاء ردده النبي.. الإلحاح في الدعاء مشروع

دوخة والعلاج النفسي.. ماكييره الخاص يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هيثم أحمد زكى.. فيديو

بعد أزمة جنازة هيثم أحمد زكي.. 5 أسباب وراء كراهية دينا الشربيني للصحفيين والمصورين

النواب: البنك المركزى سيعلن انخفاض سعر الفائدة إلى 1.5 % لهذا السبب

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

بعد إصابة رامى جمال.. هل مرض البهاق معدي ؟

هيونداي تستعرض أحدث طرازاتها ضمن فعالية خاصة في المملكة.. صور