فحص طبي للشيخ والسيد في الأهلي

يخضع أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم على ملعب التتش؛ للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بحالتهما وفرص مشاركتهما في المران وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.



وتحسنت حالة الشيخ والسيد بصورة كبيرة قبل عودة الفريق من الإمارات، ويتحدد اليوم موعد انتظامهما في المران، بعد شكوى الثنائي من آلام في القدم.



ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة 4 أيام، حيث يستعد الأهلي لمرحلة ما بعد التوقف والتي يخوض خلالها الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.



