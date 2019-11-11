محمد عساف يحيي حفلا غنائيا بالرياض .. 15 نوفمبر

يحيي المطرب الفلسطيني محمد عساف، حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.



ونشر "عساف" البوستر الدعائي للحفل، وعلق: "الغوالي في الرياض، يتجدد اللقاء معكم يوم الجمعة المقبل، الشاعة 10 مساء، في ونتر وندرلاند الرياض".



ويقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.