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رياضة

ترتيب المجموعة الأولى.. الكاميرون تتصدر مؤقتا.. ومصر في الوصافة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:16 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز المنتخب الكاميرونى على المنتخب المالى بهدف نظيف فى اللقاء الذى أقيم خلال الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما على أرضية استاد القاهرة الدولى.

ونجح اللاعب فرانك ريفينا بعد فترة من اللعب السلبي خلال أحداث المباراة، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 67 بعد وصول كرة لمنطقة الجزاء حولها إلى الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الكاميرونى إلى أربع نقاط بفوز على مالى وتعادل مع غانا احتل بهما الصدارة موقتًا وجاء المنتخب المصري فى المركز الثانى بثلاث نقاط بفوز وحيد على مالى وله مباراة الان مع غانا فيما احتلت غانا المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع الكاميرون ولم يحصل المنتخب المالي على أي نقاط بعد هزيمتين من مصر و الكاميرون وبذلك يتذيل المجموعة ليصبح أول المودعين رسميًا.
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