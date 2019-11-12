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فيديوجراف: لماذا رفض علاء علي تدخل الزمالك في علاجه ؟

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:59 ص
علاء علي
علاء علي
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أماني نوار
توفي اللاعب علاء علي لاعب نادي الزمالك السابق عن عمر يناهز 31 بعد معاناة مع مرض السرطان. 

وأكد أحمد عيد نجم الزمالك الأسبق المعتزل أن علاء كان لديه عزة نفس غريبة موضحا انه رفض المساعدة من جميع الأشخاص ومن نادي الزمالك. 

يذكر ان علاء لعب في عدة أندية أبرزها الزمالك ووادي دجلة والمصري والبورسعيدي وبتروجيت وسموحة.


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