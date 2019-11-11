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رياضة

أكرم توفيق يحتفل مع الجماهير

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:29 م
أكرم توفيق
أكرم توفيق
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ريهام بكير
احتفل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي مع الجماهير، عقب نهاية مواجهة غانا، والتي فاز بها الفراعنة بثلاثة أهداف لهدفين؛ لنتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرته؛ مُعلنًا فوز مصر، توجه أكرم للجماهير للاحتفال معهم، بعدما حضرت الجماهير بكثرة لمؤازرة منتخبنا الوطني.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات بالبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠).
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