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توك شو

ربع الكفتة بـ 30 جنيها .. إعلامية: السجون في مصر 7 نجوم .. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:39 م
كباب داخل السحن
كباب داخل السحن
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قسم التوك شو
علقت الإعلامية رانيا هاشم على وجود عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية والمصرية داخل سجن مزرعة طرة اليوم، قائلة: إن سجن طرة تاريخي لان به عددا كبيرا من رجال السياسة .

وأضافت "هاشم " خلال برنامجها "مانشيت" المذاع على قناه "اون اى"، أن من قاموا بزيارة سجن طرة قالوا عنه: "سجن 7 نجوم"؛ منوهة بأن السجن يضم عددا كبيرا من الأطباء، اضافة الى غرفة العناية المركزة والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى.

أشارت هاشم، إلى أن سجن طرة من وقت لآخر يتم تطويره على أحدث الأساليب العلمية ويتم معاملة السجين داخل المستشفى معاملة طيبة جدا لحين عودته مرة أخرى إلى محبسه .

وتابعت "هاشم"، أن في حالة وجود مريض حالته مستعصية يتم نقله إلى المستشفى اخرى تحت حراسة مشددة لتلقي علاجه علي أكمل وجه حتى يعود مرة أخرى للسجن و تتم معاملته بشكل إنساني جدا .

واختتمت "هاشم": "وجبات الأكل في السجن تجهز تحت اشراف كبير من المسؤولين كما أن هناك كنتين خارجي يحتوي علي وجبات منها الكفته المشويه سعر الربع كيلو 30 جنيه لمن لا يريدون الاكل داخل مطبخ السجن كما ان السجين يعمل داخل السجن ويحصل على راتب من هذا العمل حيث يتم تأهيله للعودة الى الحياة بصورة آدمية".
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