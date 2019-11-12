نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي وابو الفتوح جبهة المنتخب القوية

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي وأبو الفتوح كونوا جبهة قوية لمنتخب مصر الأولمبي أمام غانا.



واضاف "حمادة "خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش "الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر« قناة صدى البلد » ان رمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح كونوا جبهة قوية، وكل اللاعبين كانو جيدين".



وتابع قائلا : "منتخب مصر قدم أفضل ما لديه بصرف النظر عن الفوز، والأداء كان أفضل من مباراة مالي وأمام فريق كبير وثقيل، ولم أكن أحزن لو انتهت المباراة بالتعادل".

