من أخطر الشخصيات على إسرائيل.. من هو أبو العطا الذي اغتالته تل أبيب اليوم؟

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية اليوم الثلاثاء، تقرير مطول يحمل عنوان "أخطر الشخصيات على إسرائيل: نصر الله وسليماني وأبو العطا".



وأوضحت الصحيفة، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد قوة قدس الإيرانية قاسم سليماني وقائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا هم أخطر ثلاث شخصيات على الأمن الإسرائيلي.



وقالت "جيروزاليم بوست" إن "بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في قطاع غزة، هو أحد كبار المسؤولين العسكريين في القطاع ورغم أن حركة الجهاد حركة سنية، إلا أنها تتلقى دعما إيرانيا لا محدودا ويعتبر أبو العطا من كبار مؤيدي إيران في القطاع".



وشارك أبو العطا في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل، وأشرف على صنع الأسلحة، وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وينظر له في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كعنصر تصعيد.



وأكدت الصحيفة ، أن أبو العطا معروف لدى الجيش الإسرائيلي، و أنه أمر بإطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل في أبريل تحت قيادته ، وتحاول الجهاد الإسلامي شن هجمات منخفضة المستوى والحفاظ على مستوى محدود من التصعيد من أجل تقويض التفاهمات طويلة الأمد من جهة وحتى لا تصطدم مع حماس من جهة أخرى.