AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من فايلر بشأن مران الأهلي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:13 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا في الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحدد الجهاز الفني بشكل مبدئي الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها في وقت لاحق.

وكان الأهلي قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجازة سريعة.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد لقيادة تدريبات الأهلي

النادي الأهلي يكشف خطة إعداد الفترة الثانية قبل عودة الدوري

فايلر يعود للقاهرة اليوم.. ويقود تدريبات الأهلي غدا

الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية

لا يتعامل بإنسانية | مسئول سويسري يفجر مفأجأة عن فايلر مدرب الأهلى

فايلر يقود مران الأهلي اليوم بعد انتهاء إجازته

ترشيحاتنا

الملكة إليزابيث تخرج من أحزانها بركوب الخيل.. صور

شكرا لإنك مستحملاني.. رسالة عمر خورشيد لزوجته بمناسبة عيد زواجهما

اطلالة كلاسيكية.. فيفى عبده تتصدر غلاف فوج العربية

من أخطر الشخصيات على إسرائيل.. من هو أبو العطا الذي اغتالته تل أبيب اليوم؟

في ذكرى رحيله.. شاهد زوجة محمود عبد العزيز الأولى وأم أبنائه

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. تعرف على الـ إفيه المحذوف له من مسرحية الجوكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلتها تحولت إلى كابوس.. مسافرة توثق موقفًا مزعجًا على متن طائرة

ضحية السيجارة سقط تحت عجلات القطار بسبب 100 جنيه ..القصة كاملة

شاهد.. صور العالمي عمرو دياب في ميدان تايمز بنيويورك