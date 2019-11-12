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برلمان

إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:52 م
النواب يكشف موعد
النواب يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسلع التموينية
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عبد الرحمن سرحان
كشف النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسلع التموينية، بعد قرار تخفيضها من قبل وزارة التموين، حيث إنه من المقرر أن تطبيق القرار بداية من شهر ديسمبر المقبل.

كانت وزارة التموين قد قررت، مساء أمس، الإثنين، تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، بحيث يصبح سعر السكر ببطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيه، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.

وأضاف محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه كان أول من تحدث عن تراجع أسعار السلع عالميًا ووجود تباطؤ في السوق العالمية وركود ملحوظ، ووجه كلامه لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في بداية دور الانعقاد الخامس بالبرلمان، و كان يجب على إثره أن تقوم الحكومة بتخفيض أسعار السلع التموينة له تباعًا، خاصة وأن بنود الإنفاق والاستثمار بهما وفرة تترواح نسبتها من 8% إلى 10%، فضلًا عن تراجع سعر الدولار وراتفاع قيمة الجنيه ووصول الأول لـ 16.40 قرش تقريبا،، يجب أن توجه للطبقات الأكثر احتياجًا.

وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، إن سعر القمح مقدر في الموازنة الحالية بـ250 دولار، وبعد تراجع الأسعار العالمية اشترته الحكومة بـ219 دولار فقط وكذلك أسعار الزيت والسكر انخفضت بنسب تجاوزت الـ20%، وبالتالي كان يجب تراجع أسعار الدقيق وباقي السلع التموينية وهو ما تم بالفعل.

واختتم: "بعد أقل من شهر من كلمتي بضرورة مراجعة اسعار السلع التموينية التموين تقرر التخفيض فعلا، نتحدث دائمًا بالحقائق والأرقام فيقتنع الجميع وحينما تكون الإرادة حاضرة يتم التطبيق وكما تحدثنا سابقا قبل القرار عن ضرورة تخفيض أسعار المحروقات وتم التخفيض والآن سنكمل الحديث عن ضرورة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء والسولار وفقا لسعر الصرف الجديد وسعر برميل البترول.
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