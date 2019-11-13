قبل تسببه في مشاكل صحية.. أعراض تنذرك بنقص الحديد

أعراض عديدة تعد مؤشر للإصابة بنقص الحديد فى الجسم إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد يجب الانتباه إليها قبل أن تتسبب فى إصابتك بالعديد من المشاكل الصحية.





1. التعب غير العادي





هو أحد الأعراض الشائعة لنقص الحديد. وذلك لأن جسمنا يفتقر إلى الحديد لإنتاج بروتين يسمى الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء لدينا وهو المسئول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى الأجزاء الأخرى من الجسم. عندما يفتقر الجسم إلى الهيموجلوبين ، فإنه يساهم بعد ذلك في تقليل كمية الأكسجين في عضلاتنا وأنسجتنا مما يؤدي إلى التعب. يُعتبر التعب طبيعيًا جدًا في حياتنا اليومية ، لذلك قد يكون من الصعب في بعض الأحيان التمييز بين التعب الطبيعي وأعراض نقص الحديد.









2. شحوب الجلد





الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء لدينا هو الذي يعطي بشرتنا هذا اللون الصحي والوردي. بسبب نقص الحديد ، لا يمكن للجسم البشري إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين لخلايا الدم الحمراء للمساهمة في بقية الجسم ، مما ينتج عنه بشرة شاحبة. بغض النظر عن لون بشرتك ، إذا كانت الأجزاء الداخلية من: الشفاه ، اللثة ، أظافر الأصابع ، وداخل الجفون السفلية أقل حمراء من المعتاد ، فقد يكون السبب في ذلك هو انخفاض الحديد.





3. ضيق في التنفس / ألم في الصدر:





يعد ضيق التنفس أو ألم الصدر ، خاصة مع النشاط ، من أعراض نقص الحديد. وبهذه الطريقة يحاول جسمنا تعويض وإنتاج المزيد من الأوكسجين لأجهزتنا لتعمل بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى قصر الوقت التنفس.





4. الدوخة والصداع:



