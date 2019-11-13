ثمرة واحدة من هذه الفاكهة تحسن صحة القلب

فوائد صحية غير متوقعة لتناول النكتارين لصحتك فهو غنى بالألياف وفيتامين سى والتى تحميك من الكثير من الأمراض إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





1. فقدان الوزن ..





النكتارين غني بالألياف وقليلة السعرات الحرارية مما يجعلها ثمرة ممتازة لفقدان الوزن.. زيادة تناول الألياف يساعدك على البقاء أكثر شبعا لفترة أطول والتي بدورها تساعد في الحد من الشهية وكبح الرغبة الشديدة ، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن





2. منع السرطان





النكتارين لديه قدرة قوية على قتل الخلايا السرطانية فهو غنى بمادة البوليفينول التى تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الرجال





3. تعزيز صحة القلب





النكتارين مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو معدن مهم يساعد في تقليل ضغط الدم المعروف بأنه يسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب ويساعد غناه بالألياف في الامتصاص البطيء للسكر في مجرى الدم وتمنع ارتفاع السكر في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري





4. الهضم ..





نظرًا لأن النكتارين مصدر جيد للألياف، فإن تناولهى سيساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي كما يساعد محتوى فيتامين C في النكتارين في تعزيز الجهاز المناعي





5. تعزيز صحة العين



