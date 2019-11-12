ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:36 م
الدكتور - مصطفى مدبولي
الدكتور - مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء.

يناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

يستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

يتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فرمان اتحاد الكرة ..الزمالك وبيراميدز فى ورطة بشأن الميركاتو الشتوى

اتفقت مع سيدة نضربه ونسيبه مربوط.. استورجى يقتل عمه فى الشرقية

الإمارات تكشف سبب التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر

إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل

بعد غنائها في أنفيلد.. من هي منى خليفة مشجعة ليفربول التي خطفت أنظار السوشيال ميديا

أمطار غزيرة وسيول .. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!