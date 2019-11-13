قبل مواجهة الأهلي.. النجم الساحلي يعاقب هداف الفريق.. تفاصيل

قرّر نادي النجم الساحلي التونسي، معاقبة هداف الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري كريم العريبي، بعد التجاوزات التى بدرت منه فى الفترة الأخيرة.





وذكر موقع "foot24" التونسي أن العريبي منذ فترة بعيد عن الأنظار ولم تلتقطه حتى عدسات الكاميرا خلال الحصص التدريبية للفريق.





وعلم الموقع التونسي أن النجم أحال العريبي إلى مجلس التأديب بسبب عودته من الجزائر بصفة متأخرة، وإتيانه لبعض التجاوزات التي دفعت إدارة النادي إلى هذا الإجراء.





وغاب المهاجم الجزائري عن لآخر مباراتين للنجم في الدوري التونسي بقرار تأديبي بعد عودته من الجزائر متأخرا عن الموعد المتفق عليه مع الإدارة.





يذكر أن النجم الساحلي يستضيف الأهلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.





ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي في دورى أبطال إفريقيا رفقة كل من الهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.



