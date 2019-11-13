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رياضة

الأهلي سر تألقي في الركلات الحرة.. لاعب الحدود: نستعد جيدًا لاستئناف الدوري

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
عمرو الحلواني
عمرو الحلواني
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ريهام بكير
أكد عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، أن الفريق يخوض فترة إعداد جديدة لاستغلال فترة التوقف الحالية ، واستعدادا لاستئناف الدوري.

وقال الحلواني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إدارة الفريق وطارق العشري هدفهم إعادة جيل ذهبي جديد للفريق ، بعد الجيل الذي حقق 3 بطولات سابقا.

وأكمل: "استعدينا لمباراة الإسماعيلي قبل موعدها بأسبوع ودرسنا المنافس جيدا، والعشري أكد لنا أن أكبر فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية أمامهم أن تقام المباراة على ملعبهم".

وعن سر تألقه في الركلات الحرة ، قال أتدرب على الركلات الحرة في المران بشكل يومي منذ أن كنت ناشئا في صفوف النادي الأهلي.
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