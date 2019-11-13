الأهلي سر تألقي في الركلات الحرة.. لاعب الحدود: نستعد جيدًا لاستئناف الدوري

أكد عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، أن الفريق يخوض فترة إعداد جديدة لاستغلال فترة التوقف الحالية ، واستعدادا لاستئناف الدوري.





وقال الحلواني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إدارة الفريق وطارق العشري هدفهم إعادة جيل ذهبي جديد للفريق ، بعد الجيل الذي حقق 3 بطولات سابقا.





وأكمل: "استعدينا لمباراة الإسماعيلي قبل موعدها بأسبوع ودرسنا المنافس جيدا، والعشري أكد لنا أن أكبر فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية أمامهم أن تقام المباراة على ملعبهم".



