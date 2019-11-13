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أخبار البلد

القوى العاملة: جثمان «الطبل» المتوفي في إيطاليا يصل اليوم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
جثمان متوفي
جثمان متوفي
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هيثم سعد الدين
يصل جثمان المواطن المصري حسين محمد إبراهيم الطبل الذي توفي في مدينة تورينو بالشمال الإيطالي، إلى أرض الوطن في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، على رحلة مصر للطيران القادمة من إيطاليا.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد وجه مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بإيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المواطن المصري حسين محمد إبراهيم الطبل، من القناطر الخيرية الذي توفي في مدينة تورينو بالشمال الايطالي عن عمر يناهز الـ 64 عاما ، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفي التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية، ولدي صاحب العمل .

وتلقى الوزير تقريرًا عبر المستشار العمالي عزت عمران، ، أشار فيه إلى أن بموعد عودة الجثمان ، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفي التأمينية لدي هيئة التأمينات الايطالية، ولدي صاحب العمل، وذلك عقب إرسال إعلام الوراثة وتوفير المستندات المطلوبة في هذا الخصوص .

وقد قام مكتب التمثيل العمالي بإبلاغ نجل المتوفي خالص عزاء وزير القوي العاملة ، والسفير ايهاب ابو سريع القنصل العام بميلانو.

القوى العاملة: جثمان «الطبل» المتوفي في إيطاليا يصل اليوم
القوى العاملة: جثمان «الطبل» المتوفي في إيطاليا يصل اليوم
القوى العاملة: جثمان «الطبل» المتوفي في إيطاليا يصل اليوم
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