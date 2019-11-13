الكشف عن موعد أولى جلسات مساءلة ترامب لعزله من منصبه

كشف السيناتور الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، عن موعد أولى جلسات التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكتب شيف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشف من خلالها موعد الجلسات العلنية، الخاصة بمساءلة ترامب، حيث تقرر تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين لها، عبر سماع الشهود.



وتبدأ أولى جلسات التحقيق العلنية يوم الأربعاء، وذلك ضمن ما يجريه مجلس النواب الأمريكي من تحقيق بِشأن ضغط ترامب على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن ونجله.



ومن المقرر أن يدلي يوم الثلاثاء كل من ألكسندر فيندمان، المسئول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز، مساعدة مايك بنس، نائب الرئيس، وكيرت فولكر، المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون، المسئول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم.



وفي اليوم التالي، سيدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع، وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية، بشهاداتهم.



وستدلي فيونا هيل المسئولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها يوم الخميس المقبل.



