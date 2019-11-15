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فيديو جراف

فيديوجراف| سمكة بوجه بشري حيرت الملايين

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:58 م
أغرب الحيوانات سمكه
أغرب الحيوانات سمكه بوجه انسان
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منار شعبان
أثار فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا حيث ظهرت فيه سمكة ضخمة بوجه بشري تسبح في بحيرة.

حقق الفيديو، ملايين المشاهدات وحير البعض فمنهم من أعتقد أنه مفبرك وآخرون اعتقدوا أن السمكة تابعة لاختبارات الاستنساخ، بينما أفاد موقع "Snopes" المتخصص في رصد المعلومات المفبركة أن السمكة حقيقية وغير مزيفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
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