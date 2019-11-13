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توك شو

القس الأمريكي برونسون يكشف معلومات صادمة عن القضاء التركي | فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:35 م
القس الأمريكي أندرو
القس الأمريكي أندرو برونسون
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البهى عمرو
قال القس الأمريكي أندرو برونسون، إن سيطرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على القضاء التركي كان أمرًا شديد الوضوح.

وأضاف برونسون، فى أول لقاء خاص يعرض ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان كان يفخر بتحكمه فى القضاء التركي.

وأشار برونسون ، إلى أن، النائب العام بتركيا كان يوجه له اتهامات وعندما قلت له لا يوجد دليل على اتهامى بالارهاب فرد قائلا: " لسنا بحاجة لأدلة يكفي أن الحكومة التركية تري أنك إرهابيا".

وأوضح، أنه كان محروما من أى حقوق داخل سجن أردوغان حتى الاختلاط مع الآخرين كان ممنوعا.

وتابع القس الأمريكي أندرو برونسون، أن اردوغان كان يريد الضغط على الإدارة الأمريكية ولكن لم يفلح.
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