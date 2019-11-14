التموين: انخفاض حقيقي في أسعار السلع الغذائية ..فيديو

قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يحرص على إلزام كل التجار في المحال بوضع الأسعار على المنتجات، أما في أسواق الخضر والفاكهة فتكون غير موضوعة؛ لأنها أسواق غير ثابتة، ولكن في الأسواق المنظمة يكون هناك تسعير وأسعار السلع مكتوبة، مؤكدا أنه سوف يكون هناك حملات للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع.





وأضاف إبراهيم عشماوي، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه في بعض التجمعات تكون قيمة الإيجار للمحال التجارية مرتفعة، وبالتالي يحمل الإيجار على ثمن السلعة، والبعض يعرف أن المستويات السعرية في بعض المناطق كأكتوبر والتجمع الخامس أعلى من باقي المناطق، والسبب الرئيسي في الزيادة السعرية في السلع يرجع إلى تكلفة الإيجار وبعض التجار يكون هوامش الربح الخاصة بهم مرتفعة.





وتابع إبراهيم عشماوي "دور الوزارة إتاحة السلعة في كل المناطق ولا نتحكم في سعر المنتجات والسلع الحرة وليس هناك إلزام للتجار بتحديد هامش الربح ونتبع سياسة العرض والطلب، ولكن في السلع التموينية نحدد هوامش الربح".





وأكمل إبراهيم عشماوي "تم اتخاذ قرار بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز أما السلع الحرة فالتاجر له الحق في تحديد السعر ونتبع في تلك الحالة سياسة العرض والطلب"، مضيفا "أسعار اللحوم والدواجن انخفضت وهناك انخفاض حقيقي في الأسعار".