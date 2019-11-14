أخصائي بـ مرض السكر يوضح طرق الإصابة به وأعراضه.. فيديو

قال الدكتور عمرو عمر، أخصائي السكر ومؤسس جروب "النوع الأول من السكر" ، وهو ما يُطلق عليه "سكر الأطفال"، إن 90% من الأطفال قد يصابون بهذا النوع من السكر قد يُصيب 90% من الأطفال، و10% فقط من الأطفال قد يصابون بالنوع الثاني من السكر.



وأضاف "عمر"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الأطفال قد يتعرضون لخلل في الجهاز المناعي يُنتج عنه أجسام مناعية مضادة تُهاجم خلايا السكر بالبنكرياس، فينفذ الأنسولين بالدم، "فالسكر يعلي عند الأطفال".



وأشار إلى أن التأخر في تشخيص مرض السكر يجعل الأطفال يصابون بمضاعفات حادة مثل الحموضة والغيبوبة، موضحًا أن الأعراض الأولية عن مرض السكر لدى الأطفال هو تغير نمط الطفل مثل شرب مياه كثيرة عن المعتاد، "فيه حالة والدها قالي كل 5 دقائق عايزه تشرب مياه وتوقفني في الطريق عشان نشتري مياه".



وتابع :" كثرة دخول الأطفال للحمام بكثرة، أو بياكل كتير وبرضوا بيخس".