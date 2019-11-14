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أخبار العالم

محمد بن زايد يرحب بالسيسي في أبو ظبي.. وإسرائيل تواصل الغارات على غزة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ولي عهد أبو ظبي: علاقتنا مع مصر تاريخية واستراتيجية
منسق الأمم المتحدة لعملية السلام: التصعيد في غزة خطير جدا
الإمارات تعلن استشهاد احد جنودها في عملية إعادة الأمل
إسبر: واشنطن ما زالت شريك لـ"قسد" ومستمرة في دعمها

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وأبرزت صحيفة "الانباء" وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث رحب به ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي قال: "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف الشيخ بن زايد: "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، قوله إن الرئيس السيسي سيبحث مع بن زايد لعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، إثر اندلاع حريق نجم عن تسرب غاز في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، فيما ألقت السلطات القبض على المتسبب في الحادث.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الجريدة" مع القصف الإسرائيلي المتواصل منذ يوم الثلاثاء على قطاع غزة، حيث نقلت عن وزارة الصحة قولها إن حصيلة الشهداء الذين قضوا نتيجة القصف وصلوا حتى الآن، إلى 32 شخصا.

ونقلت "القبس" عن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف التصعيد في غزة بأنه "خطير جدا".

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن قيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية أعلنت، أمس، استشهاد أحد جنودها ضمن مشاركة القوات الاماراتية في عملية (عاصفة الحزم واعادة الامل) في اطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث قالت إن الشهيد هو الجندي طارق البلوشي قد لقي حتفه خلال اداء واجبه الوطني في منطقة نجران السعودية.

ونقلت "الوطن" عن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قوله إن انسحاب الجيش الأمريكي من منطقة كوباني في شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية قد يستغرق "أسبوعا آخر أو نحو ذلك" كي يكتمل، بينما يعيد الجيش الأمريكي تمركز قواته في سوريا ويخفضها، مضيفًا أنه اكتمال الانسحاب الجزئي فسيظل للجيش الأمريكي نحو 600 جندي في سوريا انخفاضا من نحو ألف قبل أمر ترامب بالانسحاب الشهر الماضي. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن النائب الأميركي آدم شيف أعلن أن الديمقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل دونالد ترامب "من دون ضغينة ولا تأخير"، وذلك عند افتتاح مرحلة الجلسات العلنية من التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأميركي.

وأضافت أن شيف الذي يشرف على التحقيق تسائل حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام "بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا"، وما إذا كان قد قام بـ"استغلال سلطته"، مضيفا أن "المسألة بهذه البساطة والفظاعة".

وقالت "الوطن" إن التحقيق بشأن مساءلة ترامب بهدف عزله دخل مرحلة حرجة، الأربعاء، عندما بدأ المشرعون أولى جلساتهم العلنية التي يبثها التلفزيون، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عالية المخاطر من الإجراءات التي قد تحدد مصير رئاسة ترامب المضطربة.

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